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Каким будет минимальный размер заработной платы в Алтайском крае в 2023 году?

Каким будет минимальный размер заработной платы в Алтайском крае в 2023 году?

В Алтайском крае определили минимальный размер заработной платы для региона на 2023 год. Правительство края, крайсовпроф и объединения работодателей подписали дополнительные положения к трёхстороннему соглашению, определяющему зарплатный минимум.

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