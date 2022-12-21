Каким будет минимальный размер заработной платы в Алтайском крае в 2023 году?

В Алтайском крае определили минимальный размер заработной платы для региона на 2023 год. Правительство края, крайсовпроф и объединения работодателей подписали дополнительные положения к трёхстороннему соглашению, определяющему зарплатный минимум.
В Алтайском крае определили минимальный размер заработной платы для региона на 2023 год. Правительство края, крайсовпроф и объединения работодателей подписали дополнительные положения к трёхстороннему соглашению, определяющему зарплатный минимум.
Свежие комментарии