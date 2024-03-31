Медведчука обвинили в проведении «операции влияния» перед выборами в ЕС

Экс-лидера запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука обвинили в проведении «российской операции по оказанию влияния», а также в подкупе европейских политиков перед выборами в Европарламент.
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