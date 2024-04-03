В Совете Федерации состоялось совещание «Об итогах выборов Президента Российской Федерации в 2024 году»

2 апреля 2024 года Комитет Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности провел совещание по теме: «Об итогах выборов Президента Российской Федерации в 2024 году» под председательством сенатора Российской Федерации Вячеслава Тимченко.