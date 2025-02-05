Азербайджанский ТВ-канал обвинил Россию в «оккупации» своих исторических земель и призвал к ответу за крушение самолета AZAL

лина любимцева Какие-то ПРОЙДОХИ, почему-то называющие себя "азербайджанцами", что-то требуют от России? Какие-то земли? А У ПРОЙДОХ РАЗВЕ БЫЛИ ЗЕМЛИ? Пусть эти пройдохи вернут настоящим азербайджанцам ИХ ЗЕМЛИ, а сами уберутся, к чертовой матери!!

лл лина любимцева А у них в тех местах поставлены металлические пластины. Чтобы пинки не так болезненно воспринимались! Только безответный звон стоит...