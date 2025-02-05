Азербайджанский ТВ-канал на госфинансировании обвинил Россию в «оккупации» своих исторических земель и призвал к ответу за крушение самолета AZAL.
Азербайджанский ТВ-канал обвинил Россию в «оккупации» своих исторических земель и призвал к ответу за крушение самолета AZAL
Комментарии
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лина любимцева
Какие-то ПРОЙДОХИ, почему-то называющие себя "азербайджанцами", что-то требуют от России? Какие-то земли? А У ПРОЙДОХ РАЗВЕ БЫЛИ ЗЕМЛИ? Пусть эти пройдохи вернут настоящим азербайджанцам ИХ ЗЕМЛИ, а сами уберутся, к чертовой матери!!
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17 час.
лл
лина любимцева
А у них в тех местах поставлены металлические пластины. Чтобы пинки не так болезненно воспринимались! Только безответный звон стоит...
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17 час.
СП
Светлана Позднякова
Подчистить российские территории от азеров!сколько их семей на содержании у России!!Неблагодарные твари!!А бизнес у скольких азербайджанцев???Россия как дойная корова для всех,только не для своего народа!
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15 час.
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