Путин: результатов контрнаступления ВСУ нет, только огромные потери с их стороны

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил в интервью Центральному телевидению Китая, что Вооруженные силы Украины не добились никаких результатов в ходе их контрнаступления, но понесли огромные потери.
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