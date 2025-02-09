Украинский эксперт назвал возможные боевые задачи для поставляемых Киеву истребителей Mirage 2000 и F-16 Франция и Нидерланды пополнили и обновили парк боевой авиации ВСУ.
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Украинский эксперт назвал возможные боевые задачи для поставляемых Киеву истребителей Mirage 2000 и F-16 Франция и Нидерланды пополнили и обновили парк боевой авиации ВСУ.
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