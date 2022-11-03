Кассационный суд поддержал общественников в вопросе о переименовании остановки в Новосибирске

Восьмой кассационный суд отказал мэрии Новосибирска в удовлетворении жалобы и подтвердил правоту новосибирских общественников, которые добиваются переименования остановки общественного транспорта "Площадь Свердлова" в "Собор Александра Невского"Представители Новосибирского Координационного Совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей сообщили, что Восьмой кассационный суд подтвердил законность решения Новосибирского областного суда от 24 мая 2022 года по вопросу переименования остановки "Площадь Свердлова" в "Собор Александра Невского".