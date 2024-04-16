Студент ИРНИТУ предложил разработать механический гироскоп для БПЛА

Студент Иркутского национального исследовательского технического университета Михаил Гришкевич предлагает революционное решение для повышения надежности беспилотных летательных аппаратов – разработку современного механического гироскопа.
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