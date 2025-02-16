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В Подмосковье сошла с рельсов колесная пара хвостового вагона электропоезда

В Подмосковье сошла с рельсов колесная пара хвостового вагона электропоезда

В Московской области на участке между станциями Белые Столбы и Барыбино произошёл сход с рельсов колесной пары электропоезда.

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Комментарии
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Дмитрий Боев
Если бы эта электричка шла до Барыбино, как до конечной станции, то обычно в чередине недели и/или вне часа пик, последние вагоны подходят к Барыбино практически совсем без пассажиров. Это объясняется особенностями выхода с платформы на этоц станции. Потому, нагрузка на ось минимальна, а пути весьма извилисты: приходится проходить подряд несколько стрелок с ответвлениями, и колёсная пара вполне могла выйти из зацепления.   На дальних же электричках, для которых Барыбино просто одна из промежуточных станций, ситуация прямо обратная: пассажиры, выходящие на этой станции набиваются как раз в хвостовой вагон. И для них его авария может быть весьма критичной.
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