Как повысить креативность в повседневной жизни? Играйте в «Мысленный эксперимент». Задавайте себе вопросы типа «Что, если бы…?» и исследуйте нестандартные сценарии.
Как повысить креативность в повседневной жизни
Комментарии
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Сергей Дмитриев
Отвечаю: Надо задействовать экспромт и импровизацию даже в обиходе, в мелочах. ...И помните, самое продуктиваное время для творческих порывов - пол-часа после пробуждения даже днём. Используйте его "на полную катушку" и вы преуспеете по всем азимутам. Имхо.
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