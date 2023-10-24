Как повысить креативность в повседневной жизни

Сергей Дмитриев

Отвечаю: Надо задействовать экспромт и импровизацию даже в обиходе, в мелочах. ...И помните, самое продуктиваное время для творческих порывов - пол-часа после пробуждения даже днём. Используйте его "на полную катушку" и вы преуспеете по всем азимутам. Имхо.