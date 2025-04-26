Измена… Говорят, что человек может оступиться, совершить ошибку, это может произойти случайно, на эмоциях, из-за сильной обиды, или же мужчина сам довел свою женщину до такого шага.
Может ли женщина изменить случайно?
Комментарии
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Александр Галяутдинов Фетцер
Покажите мне женщину, которая ни разу за всю совместную жизнь не изменила своему мужу и я поставлю её фото на божничку и буду до конца своих дней молиться на этот святой образ!!!
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11 час.
Александр Галяутдинов Фетцер
😡
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11 час.
Александр
Я знаю многих таких.Не повезло тебе в жизни.
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9 час.
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