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Гнилой дом в Великом Новгороде проверяет прокуратура

Гнилой дом в Великом Новгороде проверяет прокуратура

Как сообщила старший помощник прокурора Новгородской области по взаимодействию со СМИ Елена Григорьева, проверку информации в сети Интернет прокуратура организовала по поручению прокурора области Сергея Швецова.

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