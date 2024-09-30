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Рогов: ВС РФ нанесли удар по железнодорожной станции в Запорожье

Рогов: ВС РФ нанесли удар по железнодорожной станции в Запорожье

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил об ударе по железнодорожной станции в Запорожье, находящемся под контролем ВСУ.

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