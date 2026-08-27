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Царьград

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НБУ начал проверки банков из-за залога за Германа Галущенко

НБУ начал проверки банков из-за залога за Германа Галущенко

Национальный банк Украины инициировал внеплановые проверки банков, через которые был внесен залог в размере 150 миллионов гривен за экс-министра Германа Галущенко, арестованного в феврале 2026 года по делу об отмывании денег.

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