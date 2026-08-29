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Царьград

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Блогер Безумный Паша объявил о разводе после 13 лет брака

Блогер Безумный Паша объявил о разводе после 13 лет брака

Ирина Ильина и блогер Безумный Паша объявили о разводе после 13 лет брака. Паша сообщил об этом в своём блоге, сославшись на недостаток взаимопонимания.

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