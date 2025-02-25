Политолог Мезюхо: Макрон пытается занять место лидера в ЕС

Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что многие страны ЕС и за его пределами готовы отправить войска на Украину в качестве гарантий после подписания мирного соглашения.
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