СССР-Россия

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"Нас устраивает такой расклад". Кадыров нанес сокрушительный удар по предателям их мирному плану

"Нас устраивает такой расклад". Кадыров нанес сокрушительный удар по предателям их мирному плану

Россия уже более года находится в состоянии конфликта с Киевом, ведя настоящие боевые действия на территории другой страны.

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Комментарии
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Светлана Рыбчинская
Умница Кадыров!Дай Бог ему здоровья и долгих лет жизни!
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12 час.
Анатолий Витушкин
Кадыров верно отражает ситуацию в СВО и нашу политику в этой связи.
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12 час.
И
Иринушка
Если нато введет войска, то нате каюк. Потому что война придет к ним. Причем в полный рост. А там люди и так властью недовольны......
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4 час.

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