"Нас устраивает такой расклад". Кадыров нанес сокрушительный удар по предателям их мирному плану
Россия уже более года находится в состоянии конфликта с Киевом, ведя настоящие боевые действия на территории другой страны.
Комментарии
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Умница Кадыров!Дай Бог ему здоровья и долгих лет жизни!
Кадыров верно отражает ситуацию в СВО и нашу политику в этой связи.
Если нато введет войска, то нате каюк. Потому что война придет к ним. Причем в полный рост. А там люди и так властью недовольны......
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