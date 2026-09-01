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Депутат Рады предложил штрафовать Зеленского за использование русского языка

Предложение о штрафах для высших должностных лиц Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале высказал предложение о необходимости штрафовать президента Украины Владимира Зеленского, членов правительства и парламентариев за использование русского языка.

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