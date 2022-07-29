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Корнеев о Дзюбе: «Гордый и амбициозный. После титулов в «Зените» ему сложно пойти в средний клуб»

Игорь Корнеев высказался о том, почему Артем Дзюба до сих пор не нашел себе новый клуб. — Дзюба покинул «Зенит» и по-прежнему не может найти себе новый клуб.

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