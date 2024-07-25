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Посольство России прокомментировало задержание обвиняемого в подрыве машины в Москве

Посольство России прокомментировало задержание обвиняемого в подрыве машины в Москве

Вопросы, связанные с задержанием в Бодруме россиянина Евгения Серебрякова, обвиняемого в подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser офицера Генштаба Вооруженных сил России Андрея Торгашова, обсуждаются турецкими и российскими правоохранителями.

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