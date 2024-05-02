«Эффект снежного кома»: На Украине сделали неожиданное заявление о границах ДНР и ЛНР

Украинский политолог Андрей Золотарев сделал неожиданное заявление о границах ДНР и ЛНР после тактического прорыва российских войск в Очеретино.
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