Steak Lovers
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Steak Lovers

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Гора оладий из трех яблок: пышные, без лишнего масла и на воздушном тесте

Гора оладий из трех яблок: пышные, без лишнего масла и на воздушном тесте

Ароматные яблочные оладьи на кефире получаются пышными, мягкими и не опадут после остывания, если соблюдать правильную последовательность замеса.

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