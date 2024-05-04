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Власти Индии сняли запрет на экспорт лука

Власти Индии сняли запрет на экспорт лука

Правительство Индии сняло запрет на экспорт лука, который действовал с 8 декабря 2023 года. Об этом сообщает The Economic Times со ссылкой на сообщение Генерального директората внешней торговли республики (DGFT).

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