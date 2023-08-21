Жители Ставрополья взбунтовались. Власти отказываются бороться с 5 колонной, а угроза серьёзная...

Виктор Журавлев Беженцы с Украины гадят нам исподтишка, но Путин не желает этого видеть: раздаёт гражданство направо и налево! Мы с ними ещё наплачемся.

Сергей Микульский Правоохранительные органы не работают потому что им мало платят, а делами загружают по самый не балуй! У моего сослуживца сын, лейтенант, следователь. Получает зарплату 37 тысяч. Дома практически не бывает. С трибуны руководители страны врут, что зарплату военным и полиции прибавляют, а на самом деле копейки платят. Отсюда и ноги растут. Не хотят как надо работать.