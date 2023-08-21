В нашей стране с предателями почему-то бороться не хотят. Меры принимаются только, когда тот или иной сюжет становится достоянием общественности – благодаря журналистам, блогерам и в целом неравнодушным людям.
Жители Ставрополья взбунтовались. Власти отказываются бороться с 5 колонной, а угроза серьёзная...
Комментарии
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Виктор Журавлев
Беженцы с Украины гадят нам исподтишка, но Путин не желает этого видеть: раздаёт гражданство направо и налево! Мы с ними ещё наплачемся.
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9 час.
Сергей Микульский
Правоохранительные органы не работают потому что им мало платят, а делами загружают по самый не балуй! У моего сослуживца сын, лейтенант, следователь. Получает зарплату 37 тысяч. Дома практически не бывает. С трибуны руководители страны врут, что зарплату военным и полиции прибавляют, а на самом деле копейки платят. Отсюда и ноги растут. Не хотят как надо работать.
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9 час.
VZ
VLADIMIR Zhidkov
Если законные власти так будут себя вести, то дело может дойти до самосудов. Правда пишут, что это нехорошо, незаконно. А кто мешает законно поступать властям? Именно в соответствии с законами России! Владимир.
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7 час.
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