На Западе признали отсутствие эффекта от получения F-16 для фронта

WP: переданные ВСУ F-16 вряд ли окажут непосредственное воздействие на поле боя Американские истребители четвертого поколения F-16 должны появиться на Украине в течение нескольких недель, однако украинские и западные официальные лица сомневаются в том, что они принесут Киеву преимущества против России.