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Царьград

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Доцент Булгакова объяснила опасность чрезмерной активности после стресса

Доцент Булгакова объяснила опасность чрезмерной активности после стресса

Екатерина Булгакова, доцент психологии, предупредила об угрозах избыточной активности после стресса. Это краткосрочно помогает, но может привести к выгоранию.

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