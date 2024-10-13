Выходные перенесли на следующие даты: новогодние каникулы 2024-2025 изменили свои границы и сроки Ольга БезродняяВыходные, выпавшие на праздничные дни, были перенесены на более поздний период, что позволило увеличить продолжительность новогодних каникул.
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