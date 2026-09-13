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Храм преподобного Антония Печерского поврежден при атаке БПЛА ВСУ под Белгородом

Храм преподобного Антония Печерского поврежден при атаке БПЛА ВСУ под Белгородом

Оперативный штаб Белгородской области сообщил, что храм преподобного Антония Печерского в селе Антоновка Грайворонского округа получил повреждения в результате атаки украинского беспилотника.

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