Razer выпустила обновлённый игровой контроллер Kishi V2 для Android-смартфонов

Компания Razer представила обновлённый игровой контроллер Kishi V2 для Android-смартфонов. Производитель заявляет, что обновлённая версия универсальное оригинальной модели, выпущенной в 2020 году, и подходит для большинства Android-смартфонов, представленных на рынке.