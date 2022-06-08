Razer выпустила обновлённый игровой контроллер Kishi V2 для Android-смартфонов

Компания Razer представила обновлённый игровой контроллер Kishi V2 для Android-смартфонов. Производитель заявляет, что обновлённая версия универсальное оригинальной модели, выпущенной в 2020 году, и подходит для большинства Android-смартфонов, представленных на рынке.
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