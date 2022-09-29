В Курганской области полицейские задержали в Ингушетии мужчину, более 26 лет находившегося в федеральном розыске

В результате системной работы сотрудников курганской полиции и следователей СУ СКР по Курганской области по раскрытию преступлений прошлых лет оперативниками Управления уголовного розыска регионального УМВД во взаимодействии с ЦПЭ МВД по Республике Ингушетия, коллегами из УФСБ России по Республике Ингушетия и ОСН «Гром» задержан гражданин, находившийся более 26 лет в федеральном розыске.
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