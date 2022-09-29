Пентагон заключил контракт на обслуживание радиолокационных радаров для Украины

США заключили контракт на 12 миллионов долларов на ремонт радиолокационных радаров ВСУ Пентагон заключил контракт с американским производителем средств США заключили контракт на 12 миллионов долларов на ремонт радиолокационных радаров ВСУ Пентагон заключил контракт с американским производителем средств связи и военного оборудования SRCTec на сумму почти 12,1 миллиона долларов на ремонт и обслуживание радиолокационных радаров UKR/TPQ-50 для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет РИА Новости со ссылкой на заявление министерства.