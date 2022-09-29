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Пентагон заключил контракт на обслуживание радиолокационных радаров для Украины

Пентагон заключил контракт на обслуживание радиолокационных радаров для Украины

  США заключили контракт на 12 миллионов долларов на ремонт радиолокационных радаров ВСУ Пентагон заключил контракт с американским производителем средств  США заключили контракт на 12 миллионов долларов на ремонт радиолокационных радаров ВСУ Пентагон заключил контракт с американским производителем средств связи и военного оборудования SRCTec на сумму почти 12,1 миллиона долларов на ремонт и обслуживание радиолокационных радаров UKR/TPQ-50 для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет РИА Новости со ссылкой на заявление министерства.

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