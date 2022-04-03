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Министр экономики Японии призвал усилить санкции в отношении России

Министр экономики Японии призвал усилить санкции в отношении России

Федеральное агентство новостей Единственный путь, которого следует придерживаться Западу — это и далее усиливаться санкционное давление на Россию, заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда в эфире телеканала NHK.

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