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Уоррен Баффетт покинул пост председателя совета директоров Berkshire Hathaway

Уоррен Баффетт покинул пост председателя совета директоров Berkshire Hathaway

Американский миллиардер Уоррен Баффетт покинул пост председателя совета директоров Berkshire Hathaway, следует из пресс-релиза холдинговой компании.

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