Ле Пен и Барделла назвали передачу "Ашана" враждебным актом в отношении Франции

Лидеры французской ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен и Жордан Барделля обвинили российские власти во враждебных действиях в отношении Франции и других европейских государств.
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