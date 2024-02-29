Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 137 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Агеев
    Дык она вроде татарка?..У тебя в*йна? А з...
  • Александр Из деревни
    таким как г-н Киселев видимо даже и в голову не приходит, что представители творческого гламурятника могут быть иными..."Таскают как чуче...
  • Евгений Луговцев
    Что за подлый человек этот Киселёв сам из себя ничего не представляет, а обливает Шамана помоями. Надо его уже привле..."Таскают как чуче...

Били по России, а напугали своих: Из-за алмазных санкций в Вашингтон прилетели серьёзные обвинения.

Били по России, а напугали своих: Из-за алмазных санкций в Вашингтон прилетели серьёзные обвинения.

До Запада самого уже начинает доходить, что России от их ограничений – ни холодно, ни жарко, а вот США и Европа могут знатно пострадать! Санкции против алмазов назвали «настоящим кошмаром для Запада», и не просто так Россия встречала эту новость расслабленно! Они там делают нашу работу: успешно побеждают свою же собственную экономику.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх