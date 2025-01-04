Победивший украинца в ножевом бою штурмовик-якут, оказывается, сделал гораздо больше

BV

Boris Voronin

Все кто занимается охотничьим промыслом - очень хорошие стрелки и прекрасно умеют пользоваться ножом и топором!!! Развитые инстинкты, выносливость, спокойствие и рассудительность позволяют им справляться с самыми свирепыми зверями... Даже из бывалых охотников мало кто способен один на один сразиться с медведем!!!