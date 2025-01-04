Уроженец Якутии Андрей Григорьев с позывным "Тута" стал известен после того, как во время выполнение боевого задания столкнулся с украинским солдатом и схватился с ним в ножевом бою.
Победивший украинца в ножевом бою штурмовик-якут, оказывается, сделал гораздо больше
Комментарии
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Анатолий Гапоненко
Честь и хвала!
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5 час.
BV
Boris Voronin
Все кто занимается охотничьим промыслом - очень хорошие стрелки и прекрасно умеют пользоваться ножом и топором!!! Развитые инстинкты, выносливость, спокойствие и рассудительность позволяют им справляться с самыми свирепыми зверями... Даже из бывалых охотников мало кто способен один на один сразиться с медведем!!!
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4 час.
Александр Шишкин
Спасибо за Ваше мужество! Честь Вам и хвала! Вы настоящий воин и герой!
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3 час.
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