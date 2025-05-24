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ПОЛИТГИД

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Мошенники рассылают сообщения жителям Херсонской области от имени Роскомнадзора

Мошенники рассылают сообщения жителям Херсонской области от имени Роскомнадзора Жители Херсонской области стали получать сообщения якобы от имени Роскомнадзора.

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