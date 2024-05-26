В ВСУ раскритиковали работу ТЦК (ВИДЕО)

Офицер ВСУ Алимов утверждает, что насильно мобилизованные, попадая на фронт, отказываются воевать. Из-за действий ТЦК, которые порождают негатив населения, ВСУшники уже стараются не ходить в форме по Киеву, чтоб их не приняли за военкомов.