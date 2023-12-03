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В России отреагировали на сообщение о тайных переговорах Герасимова и Залужного

В России отреагировали на сообщение о тайных переговорах Герасимова и Залужного

Сегодня никаких тайных переговоров с Украиной со стороны России не ведется и вестись не может. Все действия Москвы координируют Верховный главнокомандующий Вооруженными силами России Владимир Путин и Министр обороны России Сергей Шойгу.

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