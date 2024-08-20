Ми-28нм ударили по боевикам и технике ВСУ в приграничном районе Курской области

Скриншот видео Экипажи армейской авиации на вертолете Ми-28нм в ночное время суток нанесли удар авиасредствами поражения по скоплению боевиков и военной бронетехнике подразделений военнослужащих ВСУ и украинских националистов в приграничном районе Курской области.