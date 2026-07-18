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Твой континент

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Жителей Свердловской области приглашают на благотворительную распродажу циркового реквизита Упсала-Цирка

«Авито» и Упсала-Цирк запускают благотворительную распродажу циркового реквизита и арт-объектов. Средства от продажи направят на создание нового спектакля «Я здесь» с участием подростков с поведенческими и ментальными особенностями, премьера которого состоится осенью 2026 года.

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