Жителей Свердловской области приглашают на благотворительную распродажу циркового реквизита Упсала-Цирка

«Авито» и Упсала-Цирк запускают благотворительную распродажу циркового реквизита и арт-объектов. Средства от продажи направят на создание нового спектакля «Я здесь» с участием подростков с поведенческими и ментальными особенностями, премьера которого состоится осенью 2026 года.