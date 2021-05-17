Водолазная служба МЧС России отмечает свое 25-летие

Водолазная деятельность в МЧС России берет свое начало с 17 мая 1996 года. За четверть века высокопрофессиональные водолазные службы, отделы, водолазные поисково-спасательные подразделения были созданы и успешно функционируют в отряде Центроспас, центре «Лидер», региональных поисково-спасательных отрядах МЧС России и их филиалах, в подразделениях ВГСЧ и специализированных пожарных частях.
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