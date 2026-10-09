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Спорт и диета

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Резистентный крахмал: как дешевый порошок влияет на микробиом, иммунитет и онкореабилитацию

Резистентный крахмал: как дешевый порошок влияет на микробиом, иммунитет и онкореабилитацию

Порой самые действенные решения прячутся не в аптечных витринах, а в обычных кухонных шкафах. Долгое время крахмал воспринимался исключительно как источник «пустых калорий», которого стоит избегать при заботе о фигуре и уровне сахара.

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