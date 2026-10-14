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Ивановские новости

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Прокуратура Савинского района добилась компенсации травмированной пенсионерке

Прокуратура Савинского района добилась компенсации травмированной пенсионерке

Пенсионерка из Савинского района получила переломы руки и ноги из-за неубранного снега и наледи, администрация района выплатит ей более 12 тысяч рублей за лекарства.

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