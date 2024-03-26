Террористы, стрелявшие в «Крокусе», ответили на вопросы о том, кто заказал массовое убийство

Обстоятельства о подготовке теракта теперь достоверно известны следствию – Бастрыкин.Лица, задержанные по обвинению в совершении чудовищного по жестокости теракта в «Крокус Сити Холее», раскрыли следствию информацию о заказчиках этого преступления.