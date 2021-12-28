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Виталий Кличко по ошибке поздравил украинцев с 2220 годом

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, мэр Киева Виталий Кличко во время новогоднего поздравления оговорился и пожелал украинцам хорошо встретить 2222 год.

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