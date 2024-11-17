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С Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса Республики Беларусь

С Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса Республики Беларусь

Примите искренние поздравления с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса Республики Беларусь!Желаю успехов во всех начинаниях, новых побед, развития и дальнейших перспектив во благо нашей страны! Крепкого Вам здоровья, семейного благополучия и счастья!Евгений Свирид, директор ОАО ´Красный пи .

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