Протесты во Франции набирают силу, Макрон обещает «наказать виновных» Протесты во Франции продолжаются, несмотря на все попытки властей их остановить.
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Наказывать нужно Макрона и его подружку из Брюсселя. Довели свои страны до "ручки", народные деньги отправляют вору Зеленскому, а теперь возмущаются. Скоро всю вашу европейскую шоблу сметут к чёртовой бабушке.