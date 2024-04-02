В атаке на "Алабугу" замешан Казахстан? Вскрылись неожиданные детали

АндрейБорков

Примерно такие же догадки, насчет Казахстана, не только у данного эксперта, а так же у многих моих бывших сослуживцев, да и сам я слабо верил, что БПЛА прилетели из УкРуины. Насчет Казахстана это вполне реально и очень даже возможно. Границы России и УкРуины, воздушные в том числе, контролируются, хорошо ли плохо ли, но по большей части все летящее от укрошумеров в сторону России отслеживается. А вот с дружочками из Казахстана все иначе. Граница, что по земле, что по воздуху открыта, существует в основном на картах, особо не охраняется и даже не очень контролируется. Это факт, при чем проверенный и подтвержденный. Что у нас на великой русской реке Волге и в ее окрестностях за последний месяц "интересного" произошло? До хрена чего! Сколько БПЛА укрошумерских в тех краях нагадить смогли? Много, почти десяток "птичек"! До УкРуины путь неблизкий, плюс это направление, как раньше в моих родных ПВ КГБ СССР и ФПС РФ назвалось - НСОУ(направление сосредоточения основных усилий). А вот Казахстан не так далек от указанных мест и средств контроля и обнаружения на этом направлении практически нет. Если учесть еще то, что казахи занимают мутную позицию в отношении нашего СВО, даже какие то ограничения и типа санкций в отношении РФ местами проявляют, высказывания номенклатуры казахской в отношении РФ тоже не самые приятные, если не сказать более. Так, что вариант того, что эти БПЛА могли к нам прилететь из Казахстана весьма и весьма реалистичны. Так, что просто жизненно необходимо взять под контроль и это направление. Да это будет весьма затратно, но еще затратнее будет если этого не сделать!