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В атаке на "Алабугу" замешан Казахстан? Вскрылись неожиданные детали

В атаке на "Алабугу" замешан Казахстан? Вскрылись неожиданные детали

В атаке на особую экономическую зону Татарстана "Алабуга" может быть замешан Казахстан. Военный эксперт рассказал о деталях операции ВСУ, которые указывают на нейтральную страну-соседа.

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Комментарии
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АндрейБорков
Примерно такие же догадки, насчет Казахстана, не только у данного эксперта, а  так же у многих моих бывших сослуживцев, да и сам я слабо верил, что БПЛА прилетели из УкРуины. Насчет Казахстана это вполне реально и очень даже возможно. Границы России и УкРуины, воздушные в том числе, контролируются, хорошо ли плохо ли, но по большей части все летящее от укрошумеров в сторону России отслеживается. А вот с дружочками из Казахстана все иначе. Граница, что по земле, что по воздуху открыта, существует в основном на картах, особо не охраняется и даже не очень контролируется. Это факт, при чем проверенный и подтвержденный. Что у нас на великой русской реке Волге и в ее окрестностях за последний месяц &quot;интересного&quot; произошло? До хрена чего! Сколько БПЛА укрошумерских в тех краях нагадить смогли? Много, почти десяток &quot;птичек&quot;! До УкРуины путь неблизкий, плюс это направление, как раньше в моих родных ПВ КГБ СССР и ФПС РФ назвалось - НСОУ(направление сосредоточения основных усилий). А вот Казахстан не так далек от указанных мест и средств контроля и обнаружения на этом направлении практически нет. Если учесть еще то, что казахи занимают мутную позицию в отношении нашего СВО, даже какие то ограничения и типа санкций в отношении РФ местами проявляют, высказывания номенклатуры казахской в отношении РФ тоже не самые приятные, если не сказать более. Так, что вариант того, что эти БПЛА могли к нам прилететь из Казахстана весьма и весьма реалистичны. Так, что просто жизненно необходимо взять под контроль и это направление. Да это будет весьма затратно, но еще затратнее будет если этого не сделать!
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16 час.
Vovan
Эти идут по пути хохлоскота, но пока осторожно...
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9 час.

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