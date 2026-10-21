Проект модернизации Чуйского тракта на Алтае предусматривает реконструкцию 3,6 км существующей дороги и строительство 14,4 км новой трассы в обход населённых пунктов, что снизит уровень шума и вредных выбросов, а также повысит безопасность пешеходов.